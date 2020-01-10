Трамп заявил, что США защищают Европу от России

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что американские власти получают мало средств от стран Европы за защиту от России.

"НАТО в течение многих лет выигрывала за счет США. Мы защищаем Европу от России, при этом расходы [стран альянса на оборону] постоянно снижаются - последние 15-18 лет", - сказал Трамп, выступая на митинге в штате Огайо.

По мнению президента США, из-за подобных заявлений он не нравится европейским лидерам в отличие от своего предшественника Барака Обамы. "Им больше нравится Обама, который лишь говорил: "Спасибо, что собрались, мы это очень ценим. Я возвращаюсь в Вашингтон. Пока", - утверждал Трамп.