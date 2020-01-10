Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

Отношения Ирана и США вот уже 40 лет переживают плохие времена. Недолгое потепление между ними в последний раз наблюдалось при президенте Бараке Обаме, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа все вернулось на круги своя. Новый американский лидер вышел из ядерной сделки, которую Иран заключил в 2015 году с шестеркой международных посредников — Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией. Дальше — новые санкции Вашингтона, признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, внесение в черный список верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи и бесконечный обмен угрозами. Горячая фаза Новый виток противостояния между Ираном и США начался перед Новым годом, когда 27 декабря неизвестные выпустили несколько ракет по иракской базе рядом с городом Киркук. Именно на ней расположен американский военный контингент. В результате атаки погиб контрактник из США. Ранения получили как американские, так и иракские военные.

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США сразу же обвинили в нападении Иран. Точнее, шиитские отряды "Катаиб Хезболлах", которыми, по мнению американских военных, руководит Тегеран. В ответ Пентагон нанес удары по позициям группировки в Ираке и Сирии. В результате погибли не менее 25 шиитских бойцов, еще около 50 получили ранения. Официальный Багдад осудил действия американской стороны, назвав их нарушением своего суверенитета. В Тегеране бомбардировки позиций "Катаиб Хезболлах" охарактеризовали как "манифестацию терроризма". Кроме того, удары США серьезно разозлили шиитское население в Ираке, которое почитает ополченцев "Катаиб Хезболлах" как защитников страны от "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Разгневанные жители Багдада вышли на манифестацию к американскому посольству. Прорвавшись в "зеленую зону" (правительственный квартал), они вступили в столкновения с полицией. Стихийная манифестация закончилась попытками штурмовать дипмиссию. Демонстранты пытались поджечь крышу посольства.

Охрана здания и полиция применили против них гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек. Для защиты своего посольства США перебросили в регион дополнительные силы. Дональд Трамп обвинил в организации беспорядков Иран и пригрозил Тегерану последствиями. Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал в своем Twitter имена людей, якобы устроивших нападение на дипмиссию. По его словам, это были "террористы и союзники Ирана".

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019

Убийство командира "Аль-Кудс" 3 января телеканал Sky News Arabia сообщил о гибели командующего иранскими спецслужбами "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Согласно информации телеканала, он находился в колонне автомобилей, по которой был нанесен ракетный удар с воздуха. СМИ передавали, что вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В тот же день в Пентагоне подтвердили, что силы США провели операцию по устранению Сулеймани. Ее лично одобрил президент США Дональд Трамп. Он объяснил эти действия тем, что Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев и планировал убить еще больше. Как добавили в военном ведомстве США, иранский генерал активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона. Его убийство Пентагон назвал сдерживанием будущих планов нападений со стороны Ирана. Согласно информации The New York Times, удар по колонне, где находился Сулеймани, нанесли американские беспилотники.

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Убитый генерал обладал безупречным военным авторитетом и являлся популярным политиком. Выходец из крестьянской семьи, он зарабатывал свою репутацию на полях сражений, в том числе в кровопролитной войне межу Ираном и Ираком в 80-х годах. Некоторые СМИ называли его третьим человеком в руководстве Исламской Республики. По одной из версий, он отвечал за подготовку и руководство проирански настроенных ополченцев по всему региону. Факт его гибели признали в КСИР. Нетрудно представить, почему гибель Сулеймани вызвала настоящий гнев в Тегеране. Речь шла об убийстве официального лица страны на территории иностранного государства. Де-факто это можно расценивать как начало войны. Руководство республики назвало операцию США "актом международного терроризма" и выразило решимость призвать Вашингтон к ответу. Отомстить за смерть генерала пообещал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. На этом фоне Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 3 тыс. военных. Меры безопасности также усилили внутри самих США. Многие страны выразили беспокойство из-за обострения ситуации и призвали стороны к сдержанности. Действия Трампа критиковали и в Вашингтоне. Президент не уведомлял Конгресс США о своем решении уничтожить иранское официальное лицо. По словам главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела, "закон требует уведомления для того, чтобы президент не мог втянуть Соединенные Штаты в необдуманные войны". При этом формально власти США признавали Сулеймани террористом. На пороге войны В ответ на действия Пентагона парламент Ирана признал американское военное ведомство террористической организацией. Также Тегеран объявил о решении окончательно выйти из ядерной сделки 2015 года. Это означает, что иранская сторона больше не будет соблюдать установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана, пока американская сторона не вернется к выполнению сделки.

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Кроме того, в Совбезе Исламской Республики сообщили, что разработали 13 вариантов ответа США на уничтожение Сулеймани и потребовали от американцев покинуть Ближневосточный регион. В Белом доме пообещали, что продолжат отвечать на любые враждебные действия Ирана. Дональд Трамп даже угрожал в своем Twitter нанести удар по иранским культурным объектам. Но оставить без ответа убийство командира "Аль-Кудс" для Тегерана означало бы признать свою слабость не только перед Америкой, но и перед собственным народом. Поэтому в ночь на 8 января началась иранская операция возмездия "Мученик Сулеймани". Бойцы КСИР выпустили десятки ракет по американским военным объектам в Ираке. Обстрел начался за несколько часов до погребения тела убитого генерала в его родном городе Кермане. Под иранский удар попала военная база Айн-эль-Асад в провинции Анбар и район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. По данным американской стороны, Иран выпустил по целям более десятка ракет. Вскоре после нападения на странице погибшего Касема Сулеймани в Twitter появилась надпись: "Я буду тебе противостоять".

Кадры нападения на американские объекты показали иранские СМИ. На них оказались запечатлены летящие ракеты и взрывы. Иранские журналисты также сообщили, что в результате операции возмездия погибло 80 американских солдат. В Пентагоне же ни о каких потерях среди личного состава не сообщили. Президент Трамп написал в Twitter, что "все хорошо", и пообещал обратиться к нации с официальным заявлением. Мир замер в ожидании выступления американского лидера, от решения которого зависело то, как будут развиваться события.

' ТАСС/YouTube'

Худой мир После окончания операции "Мученик Сулеймани" глава МИД Ирана Джавад Зариф написал у себя в Twitter, что обстрел американских объектов стал пропорциональным ответом на убийство командира "Аль-Кудс". Таким образом в Тегеране как бы дали понять, что возмездие за смерть Сулеймани свершилось. Мяч оказался на стороне американцев. Дональд Трамп опоздал к началу долгожданной пресс-конференции на 20 минут. Все это время эксперты и СМИ обсуждали, какое же решение примет американский президент. В топы американских соцетей вышел хештег #WW3 (World War 3 — Третья мировая, англ.).

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