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Визит Меркель в Москву 11 января будет однодневным

На встрече канцлера ФРГ с президентом России будет обсуждаться положение дел в Сирии, Ливии, Иране, Ираке и на Украине

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в российскую столицу, запланированный на 11 января, будет однодневным. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в немецкой дипмиссии в Москве.

"Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом", - сказали в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос

В диппредставительстве также напомнили, что в поездке Меркель будет сопровождать глава МИД ФРГ Хайко Маас. Как отметил собеседник агентства, на встрече российского лидера Владимира Путина с немецкой стороной будет обсуждаться положение дел в Сирии, Ливии, Иране, Ираке и на Украине.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияМаас, Хайко
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