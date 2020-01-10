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Посольство Франции сообщило о сроках прибытия нового посла в Россию

Пьер Леви прибудет в Россию на следующей неделе и сменит на посту посла Сильви Берманн

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новый посол Франции в Москве Пьер Леви прибудет в Россию на следующей неделе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу во французском диппредставительстве.

"Совет министров Франции подтвердил назначение Пьера Леви в Россию на прошлой неделе. Мы ожидаем его приезда на следующей неделе", - сказали в посольстве.

Леви сменит на посту посла Франции в Москве Сильви Берманн, которая завершила свою дипломатическую миссию в декабре 2019 года.

Со 2 августа 2016 года по 6 января 2020 года Леви был послом Франции в Польше.

Теги
РоссияФранция
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