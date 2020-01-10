Меркель и Путин могут обсудить в Москве тему отношений между США и Ираном

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Тема обострения отношений между США и Ираном может обсуждаться в субботу на встрече в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Очевидно, что наряду с целым рядом других тем также напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве", - сказал он. В то же время Зайберт подчеркнул, что не хочет "предвосхищать переговоры".

Ранее германская сторона сообщила, что Меркель прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом. Ее в поездке будет сопровождать глава МИД ФРГ Хайко Маас. Как ожидается, на встрече Путина с Меркель будет обсуждаться положение дел в Сирии, Ливии, Иране, Ираке и на Украине.

По словам Зайберта, Меркель и Путин договорились о проведении двусторонней встречи еще во время декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже.

"Канцлер и российский президент договорились - это случилось в начале декабря во время "нормандского саммита", - что имело бы смысл снова встретиться для детального разговора. И именно сейчас это и происходит", - сказал он.

"Это не государственный, но чистой воды рабочий визит", - сказал он. По его словам, сразу после встречи с президентом РФ - около 17:00 мск - запланирована совместная пресс-конференция Меркель и Путина. "Потом она [Меркель] вместе с министром иностранных дел [Хайко Маасом] снова вылетит назад в Германию", - сообщил представитель кабмина ФРГ.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Райнер Бройль отметил, что "параллельных мероприятий" у Мааса не запланировано.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Кроме того, 5 января Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года.