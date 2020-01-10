{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

Меркель и Путин могут обсудить в Москве тему отношений между США и Ираном

Канцлер Германии посетит в Россию 11 января с однодневным визитом

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Тема обострения отношений между США и Ираном может обсуждаться в субботу на встрече в Москве канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Очевидно, что наряду с целым рядом других тем также напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве", - сказал он. В то же время Зайберт подчеркнул, что не хочет "предвосхищать переговоры".

Ранее германская сторона сообщила, что Меркель прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом. Ее в поездке будет сопровождать глава МИД ФРГ Хайко Маас. Как ожидается, на встрече Путина с Меркель будет обсуждаться положение дел в Сирии, Ливии, Иране, Ираке и на Украине.

По словам Зайберта, Меркель и Путин договорились о проведении двусторонней встречи еще во время декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже. 

"Канцлер и российский президент договорились - это случилось в начале декабря во время "нормандского саммита", - что имело бы смысл снова встретиться для детального разговора. И именно сейчас это и происходит", - сказал он.

"Это не государственный, но чистой воды рабочий визит", - сказал он. По его словам, сразу после встречи с президентом РФ - около 17:00 мск - запланирована совместная пресс-конференция Меркель и Путина. "Потом она [Меркель] вместе с министром иностранных дел [Хайко Маасом] снова вылетит назад в Германию", - сообщил представитель кабмина ФРГ.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Райнер Бройль отметил, что "параллельных мероприятий" у Мааса не запланировано.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Кроме того, 5 января Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
В Словакии из-за забастовки транспортников блокированы десятки дорог
В частности, прекращено движение в районе улицы Рожнявска в Братиславе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС