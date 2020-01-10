В Словакии из-за забастовки транспортников блокированы десятки дорог

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Забастовка с требованием к властям о снижении налогов и транспортных сборов для словацких компаний, осуществляющих грузовые автоперевозки, проходит в пятницу в Словакии. Как сообщило Словацкое радио, в результате блокировано движение на десятках участках автодорог республики.

Грузовики автоперевозчиков заблокировали движение при въезде в города Жилина, Кошице, Комарно и ряд других крупных городов республики. Прекращено движение автотранспорта в районе улицы Рожнявска в Братиславе. Для большегрузных автомобилей перекрыт КПП "Куты-Бродске" на границе Словакии с Чехией.

Забастовка организована Союзом грузовых автоперевозчиков Словакии. Его руководители требуют переговоров с правительством. Властям, в частности, выдвинуто требование снизить на 50% автодорожный налог для национальных грузовых автоперевозчиков. Акция протеста продлится до 20:00 по местному времени (22:00 мск). В отдельных местах она может быть продолжена в предстоящие выходные дни.