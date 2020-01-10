{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Германия положительно оценивает инициативу России и Турции по перемирию в Ливии

В МИД Германии отметили, что важное значение имеет готовность всех сторон на месте отложить в сторону оружие

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Германия приветствует инициативу президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об установлении режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы в целом приветствуем перемирие. <...> В этом смысле к оказанию любого влияния на стороны конфликта следует относиться положительно", - сказал он. "Это шаг в правильном направлении. Важное значение имеет готовность всех сторон на месте отложить в сторону оружие", - сказал он.

Со своей стороны официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что Россия, как и Турция, "является важным партнером" по ливийскому урегулированию. "Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] вчера вечером снова провела телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом и обсудила тему Ливии. Они едины во мнении, что только политическое решение позволит урегулировать конфликт в Ливии", - сообщил он.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. 5 января Эрдоган объявил о начале развертывания в Ливии по приглашению правительства Сараджа миссии военнослужащих своей страны.

Теги
ГерманияРоссияЛивия
Реклама на ТАСС
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Глава МИД Нидерландов: украинский Boeing в Тегеране мог быть сбит иранскими ракетами
Стеф Блок назвал эту версию "очень вероятной"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС