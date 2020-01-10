Германия положительно оценивает инициативу России и Турции по перемирию в Ливии

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Германия приветствует инициативу президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об установлении режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы в целом приветствуем перемирие. <...> В этом смысле к оказанию любого влияния на стороны конфликта следует относиться положительно", - сказал он. "Это шаг в правильном направлении. Важное значение имеет готовность всех сторон на месте отложить в сторону оружие", - сказал он.

Со своей стороны официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что Россия, как и Турция, "является важным партнером" по ливийскому урегулированию. "Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] вчера вечером снова провела телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом и обсудила тему Ливии. Они едины во мнении, что только политическое решение позволит урегулировать конфликт в Ливии", - сообщил он.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. 5 января Эрдоган объявил о начале развертывания в Ливии по приглашению правительства Сараджа миссии военнослужащих своей страны.