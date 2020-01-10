Секретарь СНБО Украины обсудил катастрофу в Иране с послами Канады, Великобритании, Швеции

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел встречу с послами Канады, Великобритании и Швеции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили ход расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 в Иране", - говорится в сообщении. По словам Данилова, "группа украинских экспертов активно работает на месте трагедии". "Каждый час мы получаем оперативные отчеты. Наша главная задача - разобраться, почему это произошло", - добавил он.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал всех международных партнеров, прежде всего США, Канаду и Великобританию, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что временный поверенный в делах США Кристина Квин во время встречи с Зеленским передала ему важные данные по авиакатастрофе. Глава МИД Украины также добавил, что ожидает разговора президента Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео.

8 января самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек - граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, по его мнению, техническая неисправность не является причиной катастрофы. Журнал Newsweek и другие ведущие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что лайнер мог быть по ошибке сбит иранской стороной. При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что местные эксперты отказались от версии о возможном ракетном ударе по самолету.