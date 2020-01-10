МИД Эстонии предложил начать переговоры о вхождении балканских стран в ЕС весной

ТАЛЛИН, 10 января. /ТАСС/. Переговоры о включении в состав Евросоюза Северной Македонии и Албании следует начать уже этой весной. Об этом заявил в пятницу глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгейи.

"Важно поддерживать как можно более тесный политический контакт с государствами Западных Балкан", - приводит его слова пресс-служба МИД Эстонии.

Рейнсалу добавил, что сближение этого региона с ЕС "косвенно является вопросом нашей безопасности" и предложил приложить усилия к тому, чтобы начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании уже этой весной, в преддверии саммита ЕС - Западные Балканы, который должен состояться в Загребе в мае.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС остаются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.