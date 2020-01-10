{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео посетит Украину в конце января

Госсекретарь США должен был посетить страну в начале месяца, однако визит был отложен из-за обострения ситуации в Ираке

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину в конце января. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины, ссылаясь на телефонный разговор Владимира Зеленского и Помпео.

"Собеседники согласовали график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео на Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - отметили в преcc-службе.

Ранее Помпео из-за обострения ситуации в Ираке, где у американского посольства прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Глава внешнеполитического ведомства США должен был посетить эти страны в период с 3 по 7 января.

Теги
УкраинаСШАПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Глава МИД Германии заявил, что Россия должна быть частью решения конфликта в Ливии
Хайко Маас также высказался за скорейшее начало политического процесса в Ливии под эгидой ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС