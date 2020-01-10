КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину в конце января. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины, ссылаясь на телефонный разговор Владимира Зеленского и Помпео.

"Собеседники согласовали график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео на Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - отметили в преcc-службе.

Ранее Помпео из-за обострения ситуации в Ираке, где у американского посольства прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Глава внешнеполитического ведомства США должен был посетить эти страны в период с 3 по 7 января.