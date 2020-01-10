СМИ: контингент Латвии в Ираке знал точное время удара Ирана по американской базе

РИГА, 10 января. /ТАСС/. Латвийские военнослужащие в Ираке знали точное время ракетного удара со стороны Ирана по используемой американскими военными базе Айн-эль-Асад. Об этом заявил в пятницу командир латвийского контингента в Ираке Андрис Берзиньш.

"Мы знали точное время нападения, поэтому все закончилось сравнительно хорошо", - приводит его слова агентство LETA. Как добавил Берзиньш, в момент удара латвийские солдаты находились примерно в четырех километрах от базы.

"Атака [Ирана] была очень мощной, - отметил Берзиньш. - Для одного из наших солдат это уже шестая миссия. Он уже бывал в Ираке и был свидетелем различных атак, включая минометные обстрелы и обстрелы малокалиберными ракетами. По его мнению, это была самая крупная и опасная атака из всех, что были в Ираке на сегодняшний день".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.