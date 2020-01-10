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Глава МИД Германии заявил, что Россия должна быть частью решения конфликта в Ливии

Хайко Маас также высказался за скорейшее начало политического процесса в Ливии под эгидой ООН

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Россия должна быть частью решения конфликта в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в пятницу перед встречей с европейскими коллегами в Брюсселе.

Он высказался за скорейшее начало политического процесса в Ливии под эгидой ООН. "Многие прикладывают усилия для этого - не только ЕС, не только ФРГ. Завтра [11 января] с канцлером [Ангелой Меркель] я лечу в Москву, чтобы с президентом [России Владимиром] Путиным поговорить об этом, потому что Россия тоже играет важную роль в этом конфликте. Мы хотим, чтобы Россия была частью решения", - сказал Маас.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. 5 января президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале развертывания в Ливии по приглашению правительства Сараджа миссии военнослужащих своей страны.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияЛивияМаас, Хайко
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