Эксперт: США используют Тихоокеанский регион для испытания новой военной концепции

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют Индо-Тихоокеанский регион в качестве площадки для проведения испытания своей новой военной концепции для противодействия таким странам, как Россия и Китай. Об этом заявил в пятницу министр армии (Сухопутных войск) ВС США Райан Маккарти, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.

"В то время как мы продолжаем традиционное сотрудничество в области безопасности, мы также используем новые возможности и используем Индо-Тихоокеанский регион в качестве площадки для испытания новой концепции, известной как многосферные операции, или МСО. В случае конфликта с конкурирующей сверхдержавой Соединенные Штаты были бы не в состоянии без проблем сбрасывать бомбы на стратегически важные объекты и обеспечивать безопасность своих войск", - отметил он. По версии министра, создание МСО меняет ситуацию и приводит к появлению "ассиметричного преимущества".

Он пояснил, что под сверхдержавами подразумевает Россию и Китай. Новая концепция, продолжил Маккарти, необходима и для "восстановления превосходства, и решения по сведению воедино всех [военных] сфер" и позволяет "оценить условия на театре военных действий", сохраняя при этом потенциал для объединенных сил.

Совместные усилия

Министр подчеркнул, что первые испытания с участием "множества специальных групп" прошли "всего через несколько месяцев после публикации Стратегии национальной обороны США" в январе 2018 года. Речь идет о подразделениях, занимающихся вопросами получения развединформации, обеспечением безопасности в киберпространстве, а также в космосе.

В прошлом году эти испытания были расширены и продолжились в том числе в качестве совместных учений с Силами самообороны Японии в Восточно-Китайском море. В рамках испытаний также проводится развертывания тактических групп в различных частях региона, в частности на Филиппинах и Палау.

Уже в нынешнем году будут проводиться испытания высокоточных ракет большой дальности, а в следующем МСО заработает в полную силу, в 2022 концепция в регионе будет расширена. "Это вдохновляет наших близких союзников и партнеров [в регионе] вкладывать больше средств в дело наращивания потенциала в аналогичной сфере. Япония, Таиланд, Сингапур - все они разрабатывают аналогичную МСО концепцию в сотрудничестве с нами", - отметил министр. Он добавил, что концепция позволяет развивать также и логистические возможности при переброске войск.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ВС США намерены создать специализированное подразделение в целях противодействия России и Китаю. Оно будет размещено, предположительно, на островах к востоку от Филиппин. По данным агентства, оперативная группа будет обладать возможностью запуска высокоточных ракет большой дальности, способных поражать наземные и морские цели. В частности, речь может идти о гиперзвуковых ракетах. Кроме того, она сможет осуществлять кибероперации, пишет агентство.

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