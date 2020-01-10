{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии
Обновлено 

Началась встреча президента Абхазии с представителями оппозиции

Секретарь Общественной палаты республики Даниил Убирия не уточнил, кто именно из представителей оппозиции принимает участие в переговорах

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции началась в Сухуме, сообщил ТАСС секретарь Общественной палаты республики Даниил Убирия.

"Переговоры начались, идут", - сказал Убирия, добавив, что находится на связи с представителями Общественной палаты, выступающими посредниками в ходе этих переговоров. При этом он не уточнил, кто именно из представителей оппозиции принимает в них участие.

Ранее Убирия сообщил ТАСС, что достигнута договоренность о встрече президента страны с представителями оппозиции, требующими его отставки, при посредничестве четверых представителей Общественной палаты Абхазии.

Политический кризис в Абхазии возник в минувший четверг, когда протестующие у администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
НАТО не получила приглашений принять участие в стабилизации ситуации в Ливии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс поддерживает мирное политическое урегулирование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС