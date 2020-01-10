Началась встреча президента Абхазии с представителями оппозиции

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции началась в Сухуме, сообщил ТАСС секретарь Общественной палаты республики Даниил Убирия.

"Переговоры начались, идут", - сказал Убирия, добавив, что находится на связи с представителями Общественной палаты, выступающими посредниками в ходе этих переговоров. При этом он не уточнил, кто именно из представителей оппозиции принимает в них участие.

Ранее Убирия сообщил ТАСС, что достигнута договоренность о встрече президента страны с представителями оппозиции, требующими его отставки, при посредничестве четверых представителей Общественной палаты Абхазии.

Политический кризис в Абхазии возник в минувший четверг, когда протестующие у администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.