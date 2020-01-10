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НАТО не получила приглашений принять участие в стабилизации ситуации в Ливии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс поддерживает мирное политическое урегулирование

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. НАТО не получала приглашений принять военное участие в урегулировании конфликта в Ливии. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на экстренную встречу Совета ЕС на уровне глав МИД по ситуации на Ближнем Востоке.

"НАТО не получала никаких призывов о том, чтобы играть военную роль в стабилизации в Ливии", - заявил он, комментируя сообщения об отправке в эту страну турецких войск. Турция является членом НАТО, но не входит в ЕС, и ее планы военной интервенции в Ливии будут обсуждаться на экстренном заседании Совета Евросоюза.

"Ранее союзники договорились, что они готовы заняться подготовкой военных кадров для признанного ООН правительства в Ливии [под руководством Фаиза Сараджа]. Я хочу подчеркнуть, что НАТО поддерживает мирное политическое урегулирование в Ливии", - отметил генсек.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. 5 января президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки военнослужащих страны в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут. Во вторник в ПНС подтвердили, что первая группа военных из Турции прибыла в Триполи.

Теги
ЛивияСтолтенберг, Йенс
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