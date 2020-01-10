Представители власти и оппозиции Абхазии проведут дебаты в эфире государственного ТВ

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Представители действующей власти и оппозиции планируют провести дебаты в пятницу вечером в эфире Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель АГТРК.

"Да, планируем. Два представителя оппозиции и два от власти, еще два эксперта-политолога", - сообщил собеседник агентства.

Предварительно, на площадке АГТРК в 21:00 мск планируется организовать дебаты. "Сложно сказать, что из этого получится, но попытаемся [провести] в формате обсуждения ситуации, хотя, скорее всего, это перейдет в острую полемику", - отметили в компании.

Политический кризис в Абхазии возник 9 января, когда протестующие у администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии в тот же день на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. Хаджимба в ответ призвал оппозицию к переговорам.