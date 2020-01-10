Истребитель ВВС Чехии вернулся на авиабазу после устранения поломки в Литве

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Получивший 2 января поломку на авиабазе в городе Шяуляй один из пяти истребителей Gripen ВВС Чехии в пятницу вернулся на место постоянной дислокации - авиабазу близ города Часлав в Центральной Чехии. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Поломка, подробности которой не сообщаются, была обнаружена при дозаправке горючим на авиабазе в Шауляе, где пять чешских Gripen более недели назад совершили короткую посадку при возвращении в Чехию после завершения миссии в Прибалтике. Они стартовали с эстонской авиабазы Эмари.

Истребители с сентября и до конца 2019 года были задействованы в операции НАТО по обеспечению охраны воздушного пространства прибалтийских стран.

Охрану воздушного пространства прибалтийских государств с момента их вступления в НАТО в 2004 году осуществляют в порядке ротации ВВС других государств - членов блока. Истребители базируются на авиабазе Эмари в Эстонии.