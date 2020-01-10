Глава МИД Люксембурга напомнил о Хельсинкском процессе на фоне отношений США и Ирана

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Процесс, аналогичный Хельсинкскому, позволил бы стабилизировать отношения между США и Ираном, как это произошло между США и СССР в разгар холодной войны. Такое мнение высказал в пятницу глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на экстренное заседание Совета ЕС на Ирану.

"В последние 48 часов мы наблюдаем спад напряженности. Теперь США и Ирану предстоит предпринять шаги по повышению стабильности. Я вспоминаю Хельсинкский процесс 1975 года, который предприняли СССР и США в разгар холодной войны, он может стать хорошим примером", - отметил он.

Он подчеркнул, что важно снизить "воинственность и нервозность" в регионе, следствием которых, по его мнению стала авиакатастрофа украинского Boeing..

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.