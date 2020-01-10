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МИД Кубы считает нарушением прав человека новые ограничения США по авиарейсам на остров

В ведомстве считают, что такое меры нарушают право свободы передвижения и являются препятствием для семейных контактов

ГАВАНА, 10 января. /ТАСС/. Власти Кубы считают новые ограничения авиарейсов на остров со стороны США нарушением прав человека и препятствием для семейных контактов между кубинцами, проживающими в двух странах. Об этом в пятницу в Twitter сообщил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья.

"Решительно отвергаем новый запрет властей США относительно чартерных рейсов на Кубу за исключением Гаваны и сокращение числа последних. Это грубое нарушение прав человека, свободы передвижения американских граждан и препятствие для семейных контактов", - написал дипломат.

Власти США в пятницу запретили американским авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме Гаваны. Кроме того, Вашингтон вводит ограничение по числу чартерных рейсов в кубинскую столицу.

Такие меры, считает Госдеп, ограничат возможности Кубы получать доходы, которые она, как полагает американское внешнеполитическое ведомство, "использует для финансирования продолжающихся репрессий кубинского народа и недопустимой поддержки" президента Николаса Мадуро в Венесуэле.

26 октября 2019 года США запретили полеты на Кубу (кроме Гаваны) американским авиакомпаниям, выполняющим регулярные, а не чартерные рейсы.

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