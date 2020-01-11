Абэ рассчитывает на понимание стран Ближнего Востока по поводу японской патрульной миссии

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита на Ближний Восток рассчитывает добиться понимания стран региона по поводу отправки туда японской патрульной миссии для обеспечения безопасности морской навигации. Об этом он заявил в субботу журналистам перед вылетом из Токио.

"Для нас крайне важно обеспечить безопасность имеющих отношение к Японии судов. Мы будем продвигать подготовку [к отправке миссии], добившись понимания стран региона во время нынешнего визита", - сказал глава правительства. Абэ также отметил, что в конце прошлого года во время визита в Токио президента Ирана Хасана Роухани японской стороне удалось добиться от Тегерана положительной оценки операции по патрулированию.

По словам премьера, Япония продолжит прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, используя свои дружественные связи со странами региона.

В ходе предстоящего визита, который продлится до 15 января, Абэ посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

Министерство обороны Японии в пятницу распорядилось отправить в Оманский залив эсминец Сил самообороны, а также два патрульных самолета с целью обеспечения безопасности судоходства в этом регионе. Полномасштабная операция по патрулированию начнется в феврале. Для участия в миссии Япония привлечет 260 бойцов Сил самообороны. На проведение операции из государственного бюджета на 2020 год выделено $43 млн.