Трамп отвел неделю на рассмотрение в Сенате обвинений в рамках процедуры импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что процедура рассмотрения в верхней палате Конгресса обвинений в его адрес в рамках процедуры импичмента займет от силы одну неделю. Об этом сообщил Трамп в пятницу в интервью телеканалу https://www.foxnews.com/.

Главу государства спросили, сколько, с его точки зрения, продлится процедура импичмента в Сенате. "Зависит от [обстоятельств], возможно, на это уйдет несколько дней или неделя", - ответил президент США, уточнив, что он имеет в виду оптимальный сценарий развития событий.

С точки зрения Трампа, судебное разбирательство в Сенате продлится дольше, если для дачи показаний будет вызван сотрудник американских спецслужб, чей доклад о содержании телефонного разговора президентов США и Украины послужил отправной точкой для попытки демократов в Конгрессе отстранить от должности действующего главу государства. "Мне бы очень хотелось, чтобы вызвали информатора, который исчез, и второго информатора, который тоже куда-то подевался", - отметил Трамп. Он также выразил желание задать неудобные вопросы генеральному инспектору Министерства юстиции Майклу Хоровитцу, опубликовавшему доклад об обстоятельствах начала слежки за предвыборным штабом Трампа в 2016 году.

В докладе генинспектор "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале слежки. При этом Хоровитц выявил целый ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР, в частности при получении санкции на наблюдение за бывшим советником штаба Трампа Картером Пейджем. Хозяин Белого дома в интервью Fox News посетовал на то, что Хоровитц не уделил должного внимания ряду аспектов, в том числе проверки достоверности показаний информатора. Трамп выразил убежденность в том, что исход импичмента уже предопределен его решением опубликовать стенограмму июльского разговора с Владимиром Зеленским и "заявлением президента Украины о том, что он [Трамп] не совершил ничего плохого".

Президент США заявил о решимости воспользоваться полномочиями исполнительной ветви власти, чтобы не позволить его бывшему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону дать показания Сенату в рамках процедуры импичмента. "Нельзя, чтобы он объяснял все мои заявления, затрагивающие вопросы национальной безопасности касательно России, Китая, Северной Кореи - всего. Мы просто не можем пойти на такое", - пояснил Трамп, уточнив, что он бы не противился даче показаний любого сотрудника администрации США, если бы речь не шла об американском институте президентства.

Хозяин Белого дома также назвал "худшим в истории США спикером Палаты представителей" Нэнси Пелоси, которая планирует уже на следующей неделе передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента.

Подробности процедуры

Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря. Теперь обвинения должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Ранее предполагалось, что конгрессмены в день голосования по статьям импичмента рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако до настоящего момента резолюция так и не был утверждена. По словам Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать в Сенат статьи, пока не узнают, "что будет представлять собой процесс".