Бывший глава Государственного банка развития Китая исключен из партии за коррупцию

ШАНХАЙ, 11 января. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров Государственного банка развития Китая (ГБРК) Ху Хуайбан исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) за серьезные дисциплинарные нарушения и коррупцию. Соответствующее решение было принято по итогам проведенного Центральной комиссией КПК и Государственным надзорным комитетом внутрипартийного расследования, сообщает в субботу агентство Xinhua.

В результате проверки было установлено, что бывший чиновник использовал служебное положение в корыстных целях, нарушал партийную дисциплину, получал взятки и помогал родственникам в ведении бизнеса при помощи своего влияния. Материалы его дела будут переданы в гражданские судебные органы для дальнейшего разбирательства.

Ху Хуайбан возглавлял правление ГБРК в 2013-2018 годах, а в дальнейшем занял пост руководителя инспекционной комиссии Банковской ассоциации Китая. С 1974 по 2000 годах он занимал должности в различных научно-исследовательских организациях КНР, а в дальнейшем - руководящие посты в китайской банковской сфере.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись в тюрьму, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.