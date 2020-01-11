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КНДР подтвердила получение поздравления Ким Чен Ыну от Дональда Трампа

В северокорейском МИД также раскритиковали сведения южнокорейских СМИ о том, что послание от американского лидера якобы было передано через Сеул

ПХЕНЬЯН, 11 января. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, текст которого опубликовало в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом Ким Ге Гван подверг критике действия властей Южной Кореи, которые поспешили сообщить прессе о том, что поздравительное письмо Трампа было передано в Пхеньян благодаря посредничеству Сеула.

"Похоже, они (власти Южной Кореи - прим. ТАСС) не знают о том, что существует специальный канал связи между высшими руководителями КНДР и США, - отмечается в заявлении советника МИД. - Поздравление с днем рождения от президента США, о котором нас уведомили взволнованные южнокорейские власти, мы уже получили ранее в личном послании американского президента".

По мнению Ким Ге Гвана, такие "легкомысленные" действия Сеула указывают на то, что Южная Корея не оставляет надежд "сыграть роль посредника" в диалоге между КНДР и США. "Южнокорейским властям лучше не тешить себя несбыточными мечтами о том, что мы вернемся к диалогу из чувства благодарности за поздравление с днем рождения", - резюмировал советник МИД КНДР.

В пятницу СМИ Южной Кореи сообщили о том, что администрация президента республики Мун Чжэ Ина передала в КНДР письмо от американского лидера Дональда Трампа. Ранее руководители США и КНДР обменивались письмами в преддверии визита Трампа в демилитаризованную зону, разделяющую Юг и Север Кореи.

Ким Чен Ын и Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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