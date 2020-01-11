Представитель Эрдогана и спецпредставитель США по Сирии провели переговоры в Стамбуле

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел в субботу переговоры со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри. Об этом сообщает "Анатолийское агентство".

По его данным, их встреча проходила в закрытом режиме во дворце Долмабахче в Стамбуле. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, напряженность между Ираном и США, а также ряд других региональных вопросов.

Калын и Джеффри подчеркнули необходимость реализации турецко-американских договоренностей относительно создания зоны безопасности в Сирии, что позволит обеспечить возвращение беженцев на родину. Они также сошлись во мнении, что мировое сообщество должно оказать поддержку работе сирийского Конституционного комитета для успешного завершения политического процесса в Сирии и проведения свободных и прозрачных выборов в стране.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял Джеймса Джеффри, они также обсудили обстановку в Сирии.

Джеффри с 9 по 13 января должен посетить Турцию и Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).