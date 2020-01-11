Анкара рассчитывает, что новый режим прекращения огня в Идлибе не будет нарушаться

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Анкара рассчитывает, что режим прекращения огня в сирийском Идлибе, который должен вступить в силу в полночь 12 января, не будет нарушаться. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы рассчитываем, что режим прекращения огня в Идлибе будет перманентным", - сказал министр.

Накануне Министерство национальной обороны Турции сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января.

Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 14:00 мск четверга.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.