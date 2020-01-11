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Маас проводит в Москве встречу с Лавровым

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт сообщил, что параллельно с ними канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который сопровождает канцлера ФРГ Ангелу Меркель в рабочей поездке в Москву, проводит переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом написал в субботу в Twitter официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель начинает визит в Москву с переговоров с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Параллельно министр иностранных дел Хайко Маас общается со своим коллегой Лавровым", - говорится в сообщении Зайберта.

Российская сторона об этой встрече пока не сообщала.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
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