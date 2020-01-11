Интернет-ассоциация Украины призвала доработать новый законопроект о СМИ

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Законопроект о СМИ, зарегистрированный в Верховной раде, нарушает законы и международные обязательства Украины. Об этом говорится в заявлении Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ), которая обратилась к депутатам с призывом доработать документ, поскольку его нынешняя редакция "вводит жесткую цензуру в интернете".

По словам исполнительного директора ИнАУ Владимира Куковского, законопроект, в частности, фактически признает операторов и интернет-провайдеров средствами массовой информации и субъектами в сфере медиа, после чего их деятельность будет подлежать регулированию этим законом. Кроме того, на них предлагается возложить обязательства по ограничению доступа к сайтам, что невозможно выполнить технически, поскольку "корректное ограничение доступа к сайту может быть на уровне владельца сайта или хостинга".

Куковский обратил внимание на то, что полномочия Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания предлагается распространить на сферу электронных коммуникаций, что противоречит соглашению об ассоциации и другим директивам ЕС, согласно которым регулирование осуществляет отдельный независимый национальный регулятор. По его мнению, законопроект создает коррупционные предпосылки для субъективных трактовок представителями Нацсовета при применении санкций и штрафов.

"Эти и ряд других противоречивых и несоответствующих законам и международным обязательствам Украины новаций законопроекта несут существенные угрозы не только сфере медиа, но и сфере электронных коммуникаций страны", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал правительство разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ. Впоследствии руководство министерства культуры и Нацсовета по вопросам ТВ раскритиковало эту идею, назвав ее "драконовской мерой".

На проблемы со свободой слова на Украине и на регулярное нарушении прав журналистов Киеву указывали как зарубежные организации, так и местные политики и эксперты. Международная организация "Репортеры без границ" в ежегодном индексе свободы СМИ в мире за 2019 год поместила Украину на 102-е место, что на ступень ниже прошлогоднего показателя.