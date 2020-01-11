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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Вице-президент Ирана назвал национальной трагедией ситуацию с гибелью Boeing-737

Эсхак Джахангири заявил, что Иран должен поставить себя на место семей жертв, "чтобы быть чувствительными к масштабам этой трагедии"

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Национальный трагедией назвал в субботу первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири ситуацию, когда в результате ошибки системами ПВО страны был сбит самолет Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

"Мы должны поставить себя на место семей жертв, иранских граждан и официальных лиц, чтобы быть чувствительными к масштабам этой национальной трагедии", - подчеркнул Джахангири.

Он призвал к проведению "серьезного, прозрачного расследования причин этой воздушного несчастья". Вице-президент выразил сочувствие и соболезнования членам семей всех тех, кто погиб в результате инцидента.

8 января Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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