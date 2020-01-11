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Задержанный в Молдавии экс-глава антикоррупционной прокуратуры покрывал Плахотнюка

Виорел Морарь препятствовал быстрому, полному и объективному расследованию, отмечается в заявлении Генпрокуратуры республики

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Задержанный в Молдавии бывший глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь скрывал причастность к хищению €1 млрд из банков страны бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Генеральной прокуратуры республики.

"Морарь защищал Плахотнюка и его людей от подозрений по делу о краже миллиарда, тем самым препятствуя быстрому, полному и объективному расследованию этого уголовного дела", - говорится в документе. В нем отмечено, что подозреваемый незаконно зарегистрировал жалобу олигарха и завел уголовное дело, указав в документах ложные данные о расследовании, сделав это "в личных интересах, а также в интересах заявителя и людей из его окружения".

В Генпрокуратуре также отметили, что задержание на 72 часа связано с тем, что Морарь вину не признает, отказывается сотрудничать со следствием и даже угрожал прокурору, который ведет это дело.

Назначенный в конце ноября новый генпрокурор Александр Стояногло инициировал проверки в прокуратуре, на которую, как отмечают новые власти, опиралась власть Плахотнюка. На окружение олигарха также возлагают ответственность за вывод примерно $1 млрд из банковской системы страны, из-за чего в 2015 году в республике разгорелся громкий скандал. Банковская афера, которую назвали "кражей века", спровоцировала акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. К расследованию было привлечено международное детективное бюро Kroll, которое обвинило некоторых молдавских политиков в краже, однако к ответственности никого не привлекли.

Теги
МолдавияПлахотнюк, Владимир Георгиевич
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