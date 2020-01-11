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Политический кризис в Абхазии

Внеочередное заседание парламента Абхазии не состоялось из-за отсутствия кворума

По словам депутата Лаши Ашубы, повестки тоже пока нет

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии не смог собраться в субботу на внеочередную сессию в связи с ситуацией в стране из-за отсутствия кворума и повестки заседания. Об этом ТАСС сообщил депутат Лаша Ашуба.

"Сегодня заседание не состоялось, поскольку многие депутаты отсутствуют. Да и повестки дня нет пока", - сказал он.

Всего в Народное собрание входят 35 депутатов, кворум - не менее 24. Ранее депутат Рауль Лолуа сообщал ТАСС, что заседание планировалось провести в субботу, однако время не было определено, в зал пришли только несколько депутатов.

Как пояснил журналистам депутат Омар Джинджолия, в течение дня депутаты на рабочих совещаниях обсуждали организационные моменты, связанные с проведением заседания, консультировались с юристами и референтами.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

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АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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