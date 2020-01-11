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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

МИД Ирана: новые санкции Вашингтона против Тегерана незаконны

Американцы продолжают односторонние и бессмысленные действия, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Новые санкции США в отношении Ирана являются незаконными и бессмысленными. Об этом заявил в субботу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"К сожалению, американцы продолжают односторонние, незаконные и бессмысленные действия", - приводит его слова пресс-служба МИД Ирана. Мусави также "решительно осудил новые санкции США в отношении иранских компаний и граждан".

США в пятницу ввели новые санкции, связанные с атакой иранских ВС на американские базы в Ираке. Они распространяются на 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также на иностранные суда, которые взаимодействуют с ними. Кроме того, ограничения введены в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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