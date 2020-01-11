Reuters: в Нигере число погибших при атаке на армейский лагерь достигло 89

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате нападения 9 января боевиков на военный лагерь на западе Нигера в районе города Чинагодрар возросло до 89 человек. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителей служб безопасности.

По их словам, в столице Нигера городе Ниамей в субботу состоялись похороны 89 сотрудников сил безопасности, убитых в результате этой атаки у границы с Мали. Ранее власти страны сообщили о 25 погибших военнослужащих и 63 ликвидированных террористах.

Это самые большие потери среди военнослужащих в Нигере за последние несколько лет. Нынешнее нападение последовало через месяц после атаки террористов на армейскую базу вблизи границы с Мали, во время которой погиб 71 военнослужащий армии Нигера.