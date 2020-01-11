{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: в Нигере число погибших при атаке на армейский лагерь достигло 89

Это самые большие потери среди военнослужащих в стране за последние несколько лет

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате нападения 9 января боевиков на военный лагерь на западе Нигера в районе города Чинагодрар возросло до 89 человек. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителей служб безопасности.

По их словам, в столице Нигера городе Ниамей в субботу состоялись похороны 89 сотрудников сил безопасности, убитых в результате этой атаки у границы с Мали. Ранее власти страны сообщили о 25 погибших военнослужащих и 63 ликвидированных террористах.

Это самые большие потери среди военнослужащих в Нигере за последние несколько лет. Нынешнее нападение последовало через месяц после атаки террористов на армейскую базу вблизи границы с Мали, во время которой погиб 71 военнослужащий армии Нигера.

Теги
МалиНигер
Реклама на ТАСС
Генсек ООН: султан Омана превратил страну в процветающее государство
Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью Кабуса бен Саида
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС