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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Глава МИД Канады и госсекретарь США обсудили расследование катастрофы Boeing в Иране

Стороны согласились с необходимостью проведения прозрачного и заслуживающего доверия расследования катастрофы, а также справедливости для семей погибших

ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили в субботу по телефону ход расследования катастрофы лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом глава канадского МИД написал в своем Twitter.

"Сегодня днем [в субботу] у меня был еще один разговор с госсекретарем Помпео. Мы согласились с необходимостью проведения прозрачного и заслуживающего доверия расследования катастрофы борта PS752, а также справедливости для семей погибших", - сообщил Шампань.

В пятницу глава МИД и госсекретарь также провели телефонный разговор, в ходе которого Помпео предложил Канаде любую помощь в расследовании крушения авиалайнера в Иране. Также политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. Как заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету. Они находились в состоянии максимальной готовности, так как Тегеран опасался атак американских сил по иранским объектам в ответ на ракетные удары по базам США в Ираке.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
КанадаСШАКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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