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Британский министр опасается, что Лондон не сможет рассчитывать на США в области обороны

Министр обороны Бен Уоллес считает, что британцы должны быть готовы опираться на собственные силы

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает, что королевство в будущем не сможет рассчитывать на военную поддержку со стороны Соединенных Штатов, и поэтому британцы должны быть готовы опираться лишь на собственные силы. Такое мнение он высказал в интервью газете The Sunday Times, рассуждая об опасности усиления изоляционизма США при президенте Дональде Трампе.

"Меня беспокоит, что Соединенные Штаты могут оставить лидирующие позиции в мире. Это будет плохо для мира и плохо для нас. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", - приводятся слова Уоллеса в опубликованной в воскресенье статье.

"За последний год США вывели войска из Сирии, Дональд Трамп в своем заявлении по Ираку сказал, что силы НАТО должны прийти на смену [США] и делать больше на Ближнем Востоке. Сделанные в 2010 году предположения, что мы всегда будем входить в коалицию с США, на самом деле просто не отражают то место, которое мы будем занимать", - отметил глава Минобороны Великобритании.

"Мы очень сильно зависим от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения. Мы должны диверсифицировать наши силы и средства", - уверен Уоллес.

Говоря на этой неделе об активизации роли НАТО на Ближнем Востоке, Трамп подчеркнул, что за годы его пребывания у власти национальная экономика начала переживать бум, и Соединенные Штаты фактически обрели независимость от поставок энергоресурсов из-за рубежа. В связи с этим, по словам главы Белого дома, поменялись американские "стратегические приоритеты" на Ближнем Востоке.

Теги
СШАСирияВеликобританияТрамп, Дональд
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