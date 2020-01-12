{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД КНР напомнил о неизменности принципа "одного Китая" по итогам выборов на Тайване

В ведомстве потребовали соблюдать соответствующие правила

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Центральное правительство КНР напоминает о неизменности принципа "одного Китая" в связи с прошедшими парламентскими выборами на острове Тайвань и требует соблюдать соответствующие правила. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

"Вне зависимости от того, как будет изменяться ситуация на Тайване, в мире продолжит существовать единый Китай, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР. - Правительство КНР будет твердо придерживаться принципа "одного Китая", выступая против действий в поддержку независимости Тайваня".

По словам дипломата, такая позиция Пекина, поддерживаемая большинством стран, не может измениться. "Мы надеемся, а также выражаем уверенность, что международная общественность продолжит придерживаться принципа "одного Китая", - подытожил Гэн Шуан.

В субботу правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия, выступающая против сближения с материковым Китаем, одержала убедительную победу в Законодательный юань (парламент) острова. По данным Центральной избирательной комиссии, она получила 61 из 113 парламентских мест (ранее было 68).

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Новым премьер-министром Мальты избран сын бывшего президента Роберт Абела
Роберта Абелу выбрали лидером правящей Лейбористской партии, что автоматически делает его премьер-министром страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС