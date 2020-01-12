МИД КНР напомнил о неизменности принципа "одного Китая" по итогам выборов на Тайване

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Центральное правительство КНР напоминает о неизменности принципа "одного Китая" в связи с прошедшими парламентскими выборами на острове Тайвань и требует соблюдать соответствующие правила. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

"Вне зависимости от того, как будет изменяться ситуация на Тайване, в мире продолжит существовать единый Китай, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР. - Правительство КНР будет твердо придерживаться принципа "одного Китая", выступая против действий в поддержку независимости Тайваня".

По словам дипломата, такая позиция Пекина, поддерживаемая большинством стран, не может измениться. "Мы надеемся, а также выражаем уверенность, что международная общественность продолжит придерживаться принципа "одного Китая", - подытожил Гэн Шуан.

В субботу правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия, выступающая против сближения с материковым Китаем, одержала убедительную победу в Законодательный юань (парламент) острова. По данным Центральной избирательной комиссии, она получила 61 из 113 парламентских мест (ранее было 68).

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций.