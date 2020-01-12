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Новым премьер-министром Мальты избран сын бывшего президента Роберт Абела

Роберта Абелу выбрали лидером правящей Лейбористской партии, что автоматически делает его премьер-министром страны

ТАСС, 12 января. Юрист и депутат парламента Мальты Роберт Абела избран новым главой мальтийского правительства. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP.

По его данным, 42-летнего Роберта Абелу выбрали лидером правящей Лейбористской партии, что автоматически делает его премьер-министром страны. Новый премьер - сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы, который занимал пост главы государства с 2009 по 2014 год.

В декабре бывший премьер Мальты Джозеф Мускат заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства и Лейбористской партии 12 января 2020 года. Такое решение он принял на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая утверждала, что правящие круги Мальты и семья Муската связаны с "теневыми фондами". Позже он уточнил, что будет исполнять "текущие обязанности" до определения нового лидера.

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Мальта
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