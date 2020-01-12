СМИ: в Бангкоке в митингах за и против властей приняло участие 20 тыс. человек

БАНГКОК, 12 января. /ТАСС/. Два мероприятия - в поддержку и против политики правительства Таиланда - состоялись в воскресенье рано утром в бангкокских парках Суан Рот Фай и Люмпини, сообщает газета Bangkok Post. Всего в акциях приняли участие 20 тыс. человек, уточняет издание.

В антиправительственном митинге в парке Суан Рот Фай, во время которого собравшиеся призывали власти к расширению политических свобод, приняли участие 10 тыс. человек. Такие данные озвучивали организаторы еще заранее, поскольку для регистрации необходимо было внести по 600 батов ($20). Демонстрация стала второй заметной антиправительственной акцией в течение месяца: предыдущая прошла в центре Бангкока 14 декабря.

По словам одного из организаторов мероприятия Танавата Вончая, собравшиеся требуют создания подлинного демократического правительства, а нынешнюю систему считают замаскированной диктатурой. Также в числе требований митингующих к властям решение проблемы замедления экономического роста, внесение изменений в конституцию для расширения прав и прекращения преследований оппозиции. Если требования не будут приняты во внимание, будут организованы новые акции протеста, добавил Танават Вончай.

Вместе с тем подобные акции планировались в других провинциях королевства, однако, по решению местных властей, часть из них была отменена.

Акция в поддержку правительства

Вместе с тем в парке Люмпини в это же время прошел митинг в поддержку премьер-министра Праюта Чан-Очи. Около 05:30 по местному времени (01:30 мск) сторонники нынешней власти начали собираться у одного из входов в парк, чтобы получить от организаторов мероприятия футболки и кепки. Они исполнили государственный гимн, чтобы почтить национальный флаг, и в 08:00 (04:00 мск) исполнили буддийскую молитву, а затем начали шествие с транспарантами в поддержку местной власти.

В мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек. Одна из участниц акции рассказала, что присоединилась к митингу, поскольку хочет, чтобы нынешний премьер продолжал служить стране. По ее мнению, он является человеком, который вернул мир в Таиланд и внес большой вклад в улучшение положения страны.

История вопроса

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. 24 марта 2019 года в стране состоялись первые за семь лет парламентские выборы. По их итогам, Прают Чан-Оча сохранил за собой пост премьер-министра, за его кандидатуру проголосовали 500 из 747 парламентариев. На эту должность также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступающих против военного правительства.

В октябре 2019 года Чунгрунгреангкит был лишен депутатского статуса за нарушение закона о выборах. Политик был признан судом виновным во владении акциями компаний в сфере СМИ на момент регистрации для участия в выборах, что запрещено законом. 13 декабря избирательна комиссия решила обратиться в суд, чтобы расформировать оппозиционную Партию будущего за якобы незаконное предоставление ее лидером денежных средств своему политическому объединению. На следующий день в центре Бангкока состоялась первая после военного переворота 2014 года крупная антиправительственная акция, в которой приняли участие до 10 тыс. человек.