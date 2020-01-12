{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии
Обновлено 

ЦИК Абхазии переизбрал Тамаза Гогию главой комиссии

Решение принято единогласно

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии переизбрали Тамаза Гогию главой избиркома, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа

"Единогласно члены избирательной комиссия в очередной раз подтвердили полномочия Гогии Тамаза", - сказала она.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Гогия сообщал, что выборы решено назначить на 22 марта 2020 года.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Глава МИД Ирана заявил о готовности развивать и углублять отношения с Оманом
Об этом Мохаммад Джавад Зариф сообщил в ходе поездки на памятную церемонию по случаю смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС