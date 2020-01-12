ЦИК Абхазии переизбрал Тамаза Гогию главой комиссии

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии переизбрали Тамаза Гогию главой избиркома, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа

"Единогласно члены избирательной комиссия в очередной раз подтвердили полномочия Гогии Тамаза", - сказала она.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Гогия сообщал, что выборы решено назначить на 22 марта 2020 года.