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Минобороны Турции заявило о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе и Ливии

В ведомстве отметили, что за исключением одного-двух случаев ситуация остается спокойной

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Режимы прекращения огня в Ливии и на территории зоны деэскалации в Идлибе на севере Сирии, которые были введены по инициативе России и Турции, в целом соблюдаются. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Режимы прекращения огня в Ливии и Идлибе вступили в силу с 00:01 12 января. Введенные в двух регионах перемирия являются важным шагом для установления мира и стабильности. С момента объявления режима прекращения огня стороны стараются соблюдать перемирие. За исключением одного-двух случаев ситуация остается спокойной", - отмечается в коммюнике.

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 14:00 мск четверга.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

О ситуации в Ливии

Обсуждая ситуацию в Ливии, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле 8 января призвали все стороны конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала Ливийская национальная армия (ЛНА) в субботу вечером, а позднее в воскресенье и Правительство национального согласия (ПНС) заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу со вступлением в силу перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в его нарушении.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

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