СМИ: при обстреле Алеппо погибли два человека

ТАСС, 12 января. Два человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела террористами в воскресенье жилых кварталов сирийского города Алеппо, расположенного на северо-западе страны. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление представителя местной полиции.

По данным офицера сирийского МВД, среди пострадавших - два подростка. Представитель полиции Алеппо добавил, что несколько минометных снарядов, выпущенных боевиками террористических группировок, разорвались в жилом квартале Эль-Халидия и на одной из центральных улиц города - Эн-Нил. По имеющейся информации, в жилых районах города разорвалось не менее семи снарядов.