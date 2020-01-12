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Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: при обстреле Алеппо погибли два человека

Как передает агентство SANA, еще трое ранены

ТАСС, 12 января. Два человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела террористами в воскресенье жилых кварталов сирийского города Алеппо, расположенного на северо-западе страны. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление представителя местной полиции.

По данным офицера сирийского МВД, среди пострадавших - два подростка. Представитель полиции Алеппо добавил, что несколько минометных снарядов, выпущенных боевиками террористических группировок, разорвались в жилом квартале Эль-Халидия и на одной из центральных улиц города - Эн-Нил. По имеющейся информации, в жилых районах города разорвалось не менее семи снарядов.

Теги
СирияКризис в Сирии
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