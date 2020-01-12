{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Армия Конго потеряла в боях на востоке страны 30 военнослужащих

По данным конголезских военных, в ходе наступления в округе Бени удалось захватить штаб-квартиру террористов из "Альянса демократических сил"

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Демократической Республики Конго (ДРК) в ходе январского наступления в восточных районах страны на позиции исламистской террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) потеряли 30 военнослужащих. Об этом сообщил в воскресенье конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на армейское командование.

"Наряду с погибшими ранения получили около 70 военнослужащих", - заявил майор ВС ДР Конго Мак Хазукау. Он подчеркнул, что в ходе наступления в округе Бени, которое началось в текущем месяце, армейские части смогли захватить штаб-квартиру АДС в городе Мадина. Ликвидированы более 40 боевиков, включая пятерых полевых командиров.

Майор Хазукау отметил, что сейчас регулярные части и отряды спецназа развивают успех и наступают на главную цитадель АДС город Каманго, расположенный на границе с Угандой.

С конца октября прошлого года конголезская армия проводит на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению отрядов боевиков. Основные боевые действия против АДС регулярные части ведут в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой. Поддержку конголезской армии осуществляет Миссия ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

Группировка АДС была создана в середине 1990-х годов исламистами в западных районах Уганды. Из-за активных действий угандийских ВС против АДС боевики группировки укрылись в восточных районах ДР Конго, где создали свои лагеря, в том числе в районе конголезского города Бени. Согласно информации сил безопасности ДР Конго, АДС в последние годы установила связи с международными исламистскими террористическими организациями.

Теги
Конго (ДРК)
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Администрация президента Абхазии: Хаджимба должен быть главой республики до инаугурации
До проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона, указали в администрации главы государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС