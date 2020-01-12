Армия Конго потеряла в боях на востоке страны 30 военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Демократической Республики Конго (ДРК) в ходе январского наступления в восточных районах страны на позиции исламистской террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) потеряли 30 военнослужащих. Об этом сообщил в воскресенье конголезский новостной портал Actualite со ссылкой на армейское командование.

"Наряду с погибшими ранения получили около 70 военнослужащих", - заявил майор ВС ДР Конго Мак Хазукау. Он подчеркнул, что в ходе наступления в округе Бени, которое началось в текущем месяце, армейские части смогли захватить штаб-квартиру АДС в городе Мадина. Ликвидированы более 40 боевиков, включая пятерых полевых командиров.

Майор Хазукау отметил, что сейчас регулярные части и отряды спецназа развивают успех и наступают на главную цитадель АДС город Каманго, расположенный на границе с Угандой.

С конца октября прошлого года конголезская армия проводит на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению отрядов боевиков. Основные боевые действия против АДС регулярные части ведут в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой. Поддержку конголезской армии осуществляет Миссия ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

Группировка АДС была создана в середине 1990-х годов исламистами в западных районах Уганды. Из-за активных действий угандийских ВС против АДС боевики группировки укрылись в восточных районах ДР Конго, где создали свои лагеря, в том числе в районе конголезского города Бени. Согласно информации сил безопасности ДР Конго, АДС в последние годы установила связи с международными исламистскими террористическими организациями.