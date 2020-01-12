Эрдоган принял в Стамбуле главу Правительства национального согласия Ливии

Встреча проходила во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Переговоры Эрдогана и Сараджа длились 2,5 часа, их детали в настоящий момент не приводятся.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, обсуждая ситуацию в Ливии, призвали все стороны конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала ЛНА в субботу вечером, а позднее в воскресенье и ПНС заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу со вступлением в силу перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в его нарушении.