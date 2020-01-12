На Украине задержали организатора убийства участницы силовой операции в Донбассе Окуевой

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в воскресенье задержали организатора убийства члена добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержана в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - приводятся слова Клименко.

По информации полиции, на счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации.

В 2017 году на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву были совершены два покушения. 1 июня 2017 года в результате покушения Осмаев был ранен, нападавший Артур Демисултанов был также ранен Окуевой и задержан. Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Окуева была убита.

Амина Окуева была участницей боевых действий на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". Адам Осмаев был в Донбассе командиром добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, в РФ обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году.