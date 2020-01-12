{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Трамп призвал власти Ирана прекратить насилие в отношении протестующих

Президент США также потребовал, чтобы репортерам разрешили передвигаться по стране и вернули интернет

ТАСС, 12 января. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Ирана прекратить применение насилия в отношении протестующих, что, по его мнению, происходило во время недавних акций протеста в нескольких иранских городах.

"Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьмы, и за этим наблюдает мир. Что еще важнее, за этим наблюдают США. Верните интернет и разрешите репортерам передвигаться. Прекратите убивать свой прекрасный иранский народ", - написал в воскресенье американский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп призвал иранские власти разрешить правозащитным организациям наблюдать за акциями протеста в стране, выразив при этом поддержку их участникам.

По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Экс-премьер Абхазии Шамба зачитал оппозиционерам заявление президента Хаджимбы об отставке
Подтверждения от администрации президента пока нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС