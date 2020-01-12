Трамп призвал власти Ирана прекратить насилие в отношении протестующих

ТАСС, 12 января. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Ирана прекратить применение насилия в отношении протестующих, что, по его мнению, происходило во время недавних акций протеста в нескольких иранских городах.

"Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьмы, и за этим наблюдает мир. Что еще важнее, за этим наблюдают США. Верните интернет и разрешите репортерам передвигаться. Прекратите убивать свой прекрасный иранский народ", - написал в воскресенье американский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп призвал иранские власти разрешить правозащитным организациям наблюдать за акциями протеста в стране, выразив при этом поддержку их участникам.

По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.