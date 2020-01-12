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Земан призвал не переносить монумент Коневу и не ставить памятник власовцам в Праге

Президент Чехии напомнил об участии власовцев в уничтожении нацистами еврейского населения оккупированных стран Европы

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает необходимым сохранить на нынешнем месте монумент маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева в Праге, решение о переносе которого приняли в сентябре 2019 года муниципальные власти, а также не допустить создание памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые, что намерена сделать районная администрация. Об этом он заявил в воскресенье сетевому телеканалу газеты Blesk.

"Считаю, что памятник маршалу Коневу не должен быть перенесен, а также, что памятник власовцам не нужен в Чехии", - подчеркнул Земан.

Президент напомнил об участии власовцев в уничтожении нацистами еврейского населения оккупированных стран Европы. "Армия Власова участвовала в Холокосте. Она была задействована, в частности, в транспортировке из прибалтийских стран евреев в концлагерь Освенцим. Нельзя простить им совершенные преступления", - отметил он.

Власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник власовцам, ссылаясь на то, что некоторые из их подразделений помогли участникам антигитлеровского Пражского восстания (5-8 мая 1945 года). По мнению Земана, этот их единственный позитивный поступок не может изменить негативного отношения к ним как предателям родины и пособникам нацистов.

Земан также напомнил, что планирует отпраздновать 75-летие Победы 9 мая в Москве. Он принял ранее приглашение президента РФ Владимира Путина. В ходе предстоящих встреч с российской стороной он намерен напомнить, что России "необходимо дистанцироваться" от событий августа 1968 года, связанных с вводом войск пяти государств-членов Варшавского договора в Чехословакию.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, куда будет перемещен памятник советскому маршалу. Свое возмущение решением о переносе памятника 13 сентября выразил МИД РФ.

Теги
Земан, МилошЧехия
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