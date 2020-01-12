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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Пентагон: США готовы к переговорам с властями Ирана, хотя и поддерживают протесты в стране

В Вашингтоне готовы обсудить без предварительных условий новый путь выхода из ситуации, отметил министр обороны США Марк Эспер

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к переговорам с властями Ирана без предварительных условий, несмотря на поддержку протестующих в этой стране со стороны Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CBS.

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"Это все еще легитимное правительство Ирана. И мы говорили публично, и я в том числе, и, конечно же, президент, что мы встретимся с ними", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли поддержка США протестующих в Иране предложению о переговорах с властями этой страны, которое неоднократно озвучивала американская администрация. "Мы готовы встретиться и обсудить без предварительных условий новый путь выхода из ситуации, ряд шагов, сделав которые, Иран станет более нормальной страной", - отметил Эспер. "Предложение остается в силе", - добавил министр обороны.

По данным агентства Tasnim, в субботу группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. В воскресенье начали появляться призывы выйти на повторную протестную акцию в 18:00 по местному времени (18:30 мск).

В субботу президент США Дональд Трамп призвал иранские власти разрешить правозащитным организациям наблюдать за акциями протеста в стране, выразив при этом поддержку их участникам.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЭспер, МаркОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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