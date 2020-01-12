В ЮАР произошла крупная авария в электросетях

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Очередная крупная авария произошла в воскресенье в электросетях ЮАР, когда из-за пожара на трансформаторной станции был обесточена значительная часть Йоханнесбурга и международный аэропорт мегаполиса. Об этом сообщила местная новостная служба News24.

Пассажиры, прибывшие рейсом из Парижа, были вынуждены искать багаж с помощью света своих смартфонов. Представитель управляющей аэропортом компании ACSA Бетти Малока заявила, что несмотря на кратковременное, по ее словам, прекращение подачи электроэнергии, все жизненно важные системы аэропорта работали штатно, хотя находящиеся на терминалах банки и многочисленные магазины были вынуждены закрыться. "Службы безопасности и иммиграционный контроль не пострадали", - отметила она.

Из-за пожара в течение воскресенья электроэнергия отсутствовала в пяти северных районах Йоханнесбурга.

С 6 января по всей ЮАР возобновились веерные отключения электричества в связи с техническими проблемами у государственного электрохолдинга Eskom. Причинами нынешней неспособности Eskom обеспечить нормальную подачу электроэнергии потребителями News24 называет некачественное строительство новых электростанций, неспособность поддерживать в нормальном состоянии имеющиеся мощности и серию управленческих ошибок.