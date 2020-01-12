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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Лидеры Франции, Великобритании и Германии выразили свою приверженность договору СВПД

В совместном заявлении также отмечается, что действия Ирана дестабилизируют регион

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Главы государств и правительств Франции, Великобритании и Германии выразили в воскресенье свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе) и призвали Иран соблюдать взятые на себя по договору обязательства. Об этом говорится в распространенном странами совместном заявлении.

"Крайне важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению обязательств по договору СВПД. Мы уже выражали нашу глубокую обеспокоенность по поводу тех действий, которые Иран предпринял с июля 2019 года в нарушение своих обязательств. Эти действия необходимо прекратить", - подчеркивают лидеры трех стран.

"Мы оставляем за собой право прибегать ко всем содержащимся в СВПД положениям с тем, чтобы защитить его существование, - говорится в опубликованном документе. - Это также важно для того, чтобы урегулировать проблемы, связанные с необходимостью добиться от Ирана выполнения своих обязательств в рамках этого договора".

Лидеры стран отмечают, что они "совместно выразили безоговорочное сожаление и озабоченность в связи с решением США выйти из СВПД и возобновить санкции против Ирана". "Несмотря на все более сложные обстоятельства, мы упорно работали ради сохранения договора. Все его остающиеся участники - Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и Иран, а также Евросоюз в качестве координатора - выразили решимость и в дальнейшем действовать в защиту СВПД", - подчеркивается в совместном заявлении.

Дестабилизация обстановки

В заявлении также отмечается, что действия Ирана дестабилизируют регион.

"Недавние события наглядно указали на дестабилизирующую роль Ирана в регионе, что проявилось, в частности, в действиях корпуса Стражей исламской революции и подразделения "Аль-Кудс". Наша приверженность делу обеспечения безопасности наших союзников и партнеров в регионе непоколебима", - подчеркивается в заявлении.

Лидеры трех стран особо отмечают, что им "необходимо будет дать дипломатический и полномасштабный ответ на всеобщую озабоченность, которую вызывает дестабилизирующая деятельность Ирана в регионе, включая и его ракетные программы".

"Мы подтверждаем наше намерение продолжить усилия, направленные на деэскалацию и обеспечение стабильности в регионе", - заверяют руководители Франции, Великобритании и Германии.

"Мы принимаем к сведению сообщение Ирана относительно уничтожения самолета, совершавшего рейс UIA PS 752, и мы готовы работать с Ираном на последующих этапах", - говорится в совместном заявлении.

Теги
ГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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