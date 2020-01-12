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Верховный суд Гвинеи-Бисау не принял иск, требующий отменить итоги президентских выборов

Домингуш Симойш Перейра не признал своего поражения

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Верховный суд Гвинеи-Бисау не принял к рассмотрению иск, поданный пришедшим вторым на президентских выборах Домингушем Симойшем Перейрой, признать итоги голосования недействительными. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Deutsche Welle.

"В отсутствие протоколов от Национальной избирательной комиссии с общенациональными результатами выборов, разбитыми по соответствующим округам, решение по указанному делу не может быть принято", - говорится в решении, подписанном восемью судьями Верховного суда. Они посоветовали истцу обратиться в избирком за необходимыми документами.

Национальная избирательная комиссия Гвинеи-Бисау 1 января представила предварительные результаты состоявшегося 29 декабря второго тура президентских выборов, объявив, что с 53,55% голосов на них победил бывший премьер-министр страны Умару Сисоку Эмбало. Его соперник - лидер правящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симойш Перейра получил 46,45% голосов.

Домингуш Симойш Перейра не признал своего поражения и обратился в Верховный суд. Как отмечает южноафриканская радиостанция SABC, создавшаяся ситуация может затянуть процесс окончательного объявления результатов прошедших президентских выборов, так как сторонники главы партии ПАИГК требуют пересчета голосов в ряде округов.

Теги
Гвинея-БисауСисоку Эмбало, Умару Эль-МоктарСимойш Перейра, Домингуш
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