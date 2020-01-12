Военные США не присутствовали на обстрелянной базе Балад в Ираке

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Американские военные не присутствовали на обстрелянной авиабазе Балад в Ираке. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией стран во главе с США.

"Военнослужащие коалиции не присутствуют на авиабазе Балад", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не пострадали ли в результате обстрела военные США.

Агентство Reuters ранее сообщило о том, что по меньшей мере четверо иракских военных получили ранения в результате падения в воскресенье семи реактивных снарядов на территорию авиабазы Балад к северу от иракской столицы. Агентство отмечало, что на территории военной базы, по их данным, размещены также американские военные.